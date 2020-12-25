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25.12.2020 - 12:43 |

KPSS branş sıralamaları nasıl öğrenilir? ÖSYM giriş KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar

2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava katılan adaylar branş bazında sıralamaları merak ediyor. ÖSYM KPSS ortaöğretim branş sıralamalarını yayınladı. Peki, branş bazında sıralamalar nasıl sorgulanır? İşte 2020 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar.

KPSS branş sıralamaları nasıl öğrenilir? ÖSYM giriş KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar

KPSS branş sıralamaları merakla araştırılıyor. 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmak için gün sayan adaylar KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamaları inceliyor. ÖSYM KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamaları yayınladı. Adaylara uyarıda bulunan ÖSYM, branş bazında sıralamaların yerleştirme işlemine etkisi olmadığını sadece bilgilendirme amaçlı oluşturulduğunu vurguladı. Peki, KPSS branş sıralamaları nasıl sorgulanır?

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NASIL SORGULANIR?

KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar sonuçlarına göre branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından yayınlandı. Branş sıralamalarını görmek isteyen adaylar ÖSYM resmi internet sitesi "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR İÇİN TEKNİK AÇIKLAMA

 

İstanbul'da bıçaklı soygun dehşetiİstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı. Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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