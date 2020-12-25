KPSS branş sıralamaları nasıl öğrenilir? ÖSYM giriş KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar

KPSS branş sıralamaları merakla araştırılıyor. 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmak için gün sayan adaylar KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamaları inceliyor. ÖSYM KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamaları yayınladı. Adaylara uyarıda bulunan ÖSYM, branş bazında sıralamaların yerleştirme işlemine etkisi olmadığını sadece bilgilendirme amaçlı oluşturulduğunu vurguladı. Peki, KPSS branş sıralamaları nasıl sorgulanır?

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NASIL SORGULANIR?

KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar sonuçlarına göre branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından yayınlandı. Branş sıralamalarını görmek isteyen adaylar ÖSYM resmi internet sitesi "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR İÇİN TEKNİK AÇIKLAMA