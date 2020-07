KPSS geç başvuru yap - KPSS geç başvuru ücreti kaç TL? ÖSYM giriş ekranı

ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS için geç başvurular bugün alınıyor. KPSS lisans (Genel Yetenek-Kültür), Alan bilgisi ve Öğretmenlik alan bilgisi oturumlarının geç başvuru işlemleri 22 Temmuz ve 23 Temmuz saat 23:59'a kadar yapılabilecek. KPSS geç başvuru işleminde bulunacak adayların en çok merak ettiği sorulardan biri de KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS geç başvuru işlemlerine yönelik bilinmesi gerekenler...

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS geç başvuru işlemleri alınmaya başladığında https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişim sağlanacak.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT : 22-23 Temmuz 2020

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde ödenir.

KPSS NORMAL BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. ve 2. Gün, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.