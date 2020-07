2020 KPSS lisans başvuruları saat kaçta bitiyor, ücret ne kadar? Ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman?

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran'da başladı ve bugün son gün... Başvurular devam ederken işlem saatleri araştırılıyor. Öte yandan henüz başvuru yapmayanlar bu işlemin nasıl yapılacağını sorgularken lise ve önlisans mezunları sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. İşte ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS LİSANS BAŞVURUSU VE ÜCRETİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Adaylar, başvurularını 13 Temmuz saat 23.59'a kadar elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. https://www.osym.gov.tr/TR,19374/2020-kpss-lisansalanoabt-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html adresinden kılavuzu inceleyebilirsiniz. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

