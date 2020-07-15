KPSS geç başvuru günü ne zaman? KPSS başvuru ücreti ne kadar, sınav tarihleri 2020 ne zaman?

KPSS 2020 sınavlarına hazırlanan adaylar, başvuru işlemleri için sabırsızlanıyor. Uzun zamandır KPSS hazırlığında olanlar, başvuru tarihlerini ve sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde KPSS başvuru tarihleri, sınav tarihleri yer aldı. Peki sona eren KPSS başvurularının geç başvuru günü ne zaman? Henüz başlamayan KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte KPSS 2020 hakkında merak edilen tüm tarihler...

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınan KPSS lisans, Genel Yetenek ve ÖABT başvuru işlemleri sona erdi. Bu tarih aralığını kaçıran adaylar, 22 Temmuz 2020 gününde başlayacak olan ve 23 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecek olan geç başvuru gününde işlemlerini tamamlayabilir.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Henüz başlamayan KPSS ortaöğretim, önlisans ve DHBT başvuru işlemleri...

2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak