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20.09.2020 - 21:33 |

KPSS ÖABT sınav soru cevapları açıklandı mı? KPSS ÖABT 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT gün itibariyle gerçekleştirildi. ÖSYM daha önce yayımladığı takvimde soru cevapların ne zaman açıklanacağını duyurmuştu. Kurum biraz önce KPSS ÖABT, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da açıkladı.

KPSS ÖABT sınav soru cevapları açıklandı mı? KPSS ÖABT 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS ÖABT) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona devam ediyor. ÖSYM, binlerce adayın merakla beklediği KPSS sonuçlarını 22 Ekim'de adayların erişimine açacağını duyurdu.

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT)

Türkçe Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Rehber Öğretmen
Beden Eğitimi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15)) SINAV SÜRESİ 120 DAKİKA

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT)

İngilizce Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
(Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30)) sınav süresi 120 dakika

SINAV GİRİŞ YERLERİ

Adaylar, sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek erişebilecekler.

SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 

ÖSYM takvimine göre KPSS sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

Niğde'de 5.1 büyüklüğünde depremAFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok çevre ilden hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter'dan depremle ilgili açıklama yaptı.
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