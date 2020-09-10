KPSS önlisans geç başvurular alınıyor! ÖSYM giriş ile KPSS önlisans geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-KPSS Ön Lisans) için hazırlığına devam eden adaylar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. ÖSYM tarafından uygulanan KPSSS oturumlarının başvuruları da ÖSYM tarafından alınıyor. 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde alınacak olan KPSS önlisans başvurularının geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS önlisans geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sisteme giriş yapılarak ve başvuru ücreti ödenerek tamamlanmış olacak.

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

KPSS önlisans oturumu 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.