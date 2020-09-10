10.09.2020 - 09:23 |
KPSS önlisans geç başvurular alınıyor! ÖSYM giriş ile KPSS önlisans geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
KPSS önlisans oturumu için başvuru işlemleri 21 Ağustos - 2 Eylül arasında tamamlandı. Bu tarihleri kaçıran adaylar için de geç başvuru günü oluşturuldu. Bugün ve yarın saat 23:59'a kadar KPSS önlisans geç başvuru işlemi yapılabilecek. Peki KPSS önlisans geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-KPSS Ön Lisans) için hazırlığına devam eden adaylar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. ÖSYM tarafından uygulanan KPSSS oturumlarının başvuruları da ÖSYM tarafından alınıyor. 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde alınacak olan KPSS önlisans başvurularının geç başvuru ücreti ne kadar?
KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS önlisans geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sisteme giriş yapılarak ve başvuru ücreti ödenerek tamamlanmış olacak.
KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?
KPSS önlisans oturumu 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.
Pandeminin gözde tatil merkezi Kuşadası olduTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrasında tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Mavi bayraklı plajlarının yanı sıra Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine de çok yakın olan Kuşadası, sahip olduğu bu özellikler sayesinde pandemi döneminin gözde tatil kentleri listesine adını yazdırdı.