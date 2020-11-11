KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? 2020

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri için sabırsız bekleyiş başladı. Sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM'de... 22 Kasım'da gerçekleşecek KPSS ortaöğretim sınavına çok az bir süre kala KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? sorusu art arda geliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 12 Kasım'da olacak.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) 2020-KPSS ORTAÖĞRETİM/DHBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

2020-KPSS Ortaöğretim ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav

günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi’nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın

fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.



DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORTUN ASLI:

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını da yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)

Bunların dışında;

Sürücü Belgesi,

meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.