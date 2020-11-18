KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2020? KPSS hafta sonu olacak mı?

KPSS ortaöğretim sınavına adım adım yaklaşılıyor. Sınava az bir zaman kala sokağa çıkma kısıtlaması geleceği duyuruldu. Gelen kısıtlama haberi sonrasında KPSS'nin yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, bu hafta sonu yapılacak mı?

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2020 KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

KPSS SINAVI OLACAK MI?

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağı açıklandı.