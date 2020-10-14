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14.10.2020 - 19:20 |

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Lisans sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS sonuçları için sabırsızlık gitgide artıyor. Lisans adayları günbegün KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu sorarak bir gelişme olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Lisans sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi yaklaştıkça adayların heyecanı da katbekat arıyor ve bu soru yöneltiyliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

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