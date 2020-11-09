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09.11.2020 - 22:30 |

KPSS sonuçları açıklandı mı? Önlisans 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sonuçları için büyük bir beklenti oluşmuş durumda... Sınav sonuç tarihi her geçen gün daha da araştırılıyor. Sık sık sorulan soru KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları açıklandı mı? Önlisans 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu kasım ayının ortalarına doğru gelinirken artış gösteriyor. Binlerce memur adayı heyecanlı bir şekilde ÖSYM'nin geçtiği tarihi bekliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

ÖSYM 2020 sınav takvimine göre KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. ÖSYM saate dair ise bir açıklama yapmış değil.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.


ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

 

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