KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020... Soru ve cevaplar yayımlandı

KPSS Lisans sınavlarının yavaş yavaş sonuna geliniyor. Sırada ÖABT oturumu var. Diğer 4 oturumun ardından binlerce kişi sonuç tarihini öğrenmeye çalışıyor. Dillerden düşmeyen soru ise KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? şeklinde... İşte detaylar...

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KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.