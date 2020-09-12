KPSS soruları - cevapları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tarih verdi mi?

30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak olan KPSS başvuruları sonrasında sınav günü geldi çattı. KPSS adayları sınava katılırken büyük heyecan yaşadı. Bugün saat 10:15'de başlayan KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı sonrasında adaylar doğru ve yanlış sayılarını hesaplamak için harekete geçti. KPSS soruları ve cevapları 2020 açıklandı mı, KPSS soru kitapçığı, cevap anahtarı ne zaman açıklanacak arayışı büyük ilgiyle karşılaşıyor. Peki ÖSYM, KPSS soruları ve cevaplarına yönelik bir duyuru paylaştı mı?

KPSS SORULARI - CEVAPLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANIR?



KPSS soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından paylaşılacak olan KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.



KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.