KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020/2 tercihleri nasıl yapılır?
KPSS tercih sonuç tarihi için araştırmalar sıklaştı. 30 Aralık tarihinde başlayan tercihler sonrası işlemlerini bitirenler KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? diye sormaya başladı. Öte yandan henüz işlemlerini tamamlamayanlar ise tarcihlerin nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar...
Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları 2020/2 tercihlerini yoğun bir şekilde yapıyorlar. 30 Aralık'ta başlayan tercihlerde bugün 5. gün... Son işlem tarihi ise 7 Ocak... Şimdi sıklıkla yöneltilen sorular ise KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020/2 tercihleri nasıl yapılır? şeklinde...
KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Bir önceki tercihler 4 Ağustos'ta son bulmuş sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında son tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.
KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Kılavuza https://www.osym.gov.tr/TR,20771/kpss-20202-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html adresinden ulaşabilirsiniz.