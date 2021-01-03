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03.01.2021 - 10:26 |

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020/2 tercihleri nasıl yapılır?

KPSS tercih sonuç tarihi için araştırmalar sıklaştı. 30 Aralık tarihinde başlayan tercihler sonrası işlemlerini bitirenler KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? diye sormaya başladı. Öte yandan henüz işlemlerini tamamlamayanlar ise tarcihlerin nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar...

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020/2 tercihleri nasıl yapılır?

 

Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları 2020/2 tercihlerini yoğun bir şekilde yapıyorlar. 30 Aralık'ta başlayan tercihlerde bugün 5. gün... Son işlem tarihi ise 7 Ocak... Şimdi sıklıkla yöneltilen sorular ise KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020/2 tercihleri nasıl yapılır? şeklinde...

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Bir önceki tercihler 4 Ağustos'ta son bulmuş sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında son tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Kılavuza https://www.osym.gov.tr/TR,20771/kpss-20202-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html adresinden ulaşabilirsiniz.

    Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyon liralık cip çaldı!İstanbul Maslak’ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki Mercedes marka lüks cipi çaldı. Film sahnelerini aratmayan olayda, değeri düşük olan hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kıran hırsız ciple kaçmaya başladı. Peşine düşen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadın kılığındaki hırsızı uygulama noktasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın otoparka girip kadın kılığında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, polise "tanınmamak için kadın kılığına girdim" diyen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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