MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonları tercih sonuçları - ÖSYM giriş
ABONE OL
08.05.2020 - 15:15 |

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonları tercih sonuçları - ÖSYM giriş

KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. KPSS adayları sonucu öğrenmek için ÖSYM'nin sitesine akın etmeye başladı. Haberimizin içeriğinde ÖSYM'nin sonuç sayfası linkine erişim sağlayabilirsiniz.

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonları tercih sonuçları - ÖSYM giriş

22 - 29 Nisan 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS YERLEŞMTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Bakanlığın atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ

Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.

Kilis'e giriş çıkışlara kısıtlama getirildi! Pazar gününe kadar...Kilis'teki koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Gaziantep ile Hatay’dan gelen araçlara Pazar günü 00.00’a kadar Valilik tarafından kısaltama getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Su bidonuyla yaptığı maske ilgi çekti: Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek

Su bidonuyla yaptığı maske ilgi çekti: Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonları tercih sonuçları - ÖSYM giriş

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonları tercih sonuçları - ÖSYM giriş

Sıradaki Haber