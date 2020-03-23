Kredi ödemeleri ertelendi mi? Hangi banka kredi ödemelerini erteledi?

Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle, birçok tedbir alındı. Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda kötü etkilenenler için yeni kararlar alındı. İki bankadan kredi ödemelerinin ertelenmesi karar alındı. Peki hangi bankalar kredi ödemelerini erteledi?

KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

Corona virüsü salgınından kaynaklı işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların borçları ertelenecek.

HANGİ BANKA KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ?

Halkbank ve Ziraat Bankası kredi ödemelerini erteledi.

HALKBANK KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ

Atılacak adım Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek. Esnaf ve sanatkarların bu bankaya olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

2020 yılı KDV tevkifatı ve SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesine karar verildi. Bankalara kredi borcu bulunan ve borcunu ertelemek isteyen esnafların anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ertelenecek ve gerektiğinde firmalara da ilave finansman desteği sağlanacaktır. Halk Bankası'ndan kredi çekmiş olan ve korona virüs sebebiyle işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnafların Nisan, Mayıs ve Haziran ayları anapara ve faiz ödemeleri 3 aylığına faizsiz olarak ertelenecek. Kredi Garanti Fonu'nda limit 50 milyar TL'ye çekildi ve likide ihtiyacı bulunan esnafa verilecek. Ödeme güçlüğü çeken firmaların kredi siciline ise ''mücbir sebep'' notu düşülecek.

ZİRAAT BANKASI KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ

Ziraat Bankası, virüs salgınına ilişkin önlemler alındığını duyurdu.Buna göre 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemeleri ertelenecek.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle alınan önlemler kapsamında Ziraat Bankası olarak yeni destek adımlarını kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz.

Bu vesileyle öncelikle, salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hızla almaya başladığı ve tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte Ziraat Bankası olarak bizlerin de katkı sunduğu önlemlerle, mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olacağımıza güvenimiz tamdır.

Vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve aynı zamanda üretim altyapımızı ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olmalıdır. Bu hedef doğrultusunda - Bankamız şubeleri 09:00 - 17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir.

Bu yaklaşımla, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” hamlesi doğrultusunda, Ziraat Bankası yeni bir adım atıyor; vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı aşağıda belirtilen destekleri devreye alıyor.

Bu kapsamda:

1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,

2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin;

6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla;

Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz.