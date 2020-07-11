Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı 2020 ayın kaçında? Kurbanlık fiyatları 2020
Kurban Bayramı hakkında meraklı arayış başladı. Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilen Kurban Bayramı 2020 tarihi ne zaman? İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen Kurban Bayramı günleri...
Milyonlarca vatandaş tarafından merak edilen Kurban Bayramı günleri belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan tarihler vatandaşları meraklandırdı. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor? Kurban Bayramı 2020 hangi günlere denk geliyor? İslam alemi için büyüm anlam taşıyan Kurban Bayramı için heyecan dorukta. Kurban kesecek vatandaşlar, bayram tarihlerine göre hazırlık yapmak istiyor. İşte merak edilen o tarihler haberimizde...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2020 günleri
31 Temmuz 2020 Cuma 1. Gün
1 Ağustos 2020 Cumartesi 2. Gün
2 Ağustos 2020 Pazar 3. Gün
3 Ağustos 2020 Pazartesi 4. Gün
KURBANLIK FİYATLARI 2020
MİGROS KURBANLIK FİYATLARI
BÜYÜKBAŞ
1/7 Büyükbaş kurbanlık en az 21 kg kemiksiz et
1.825,00 TL
KÜÇÜKBAŞ
Koç kurbanlık en az 12 kg kemikli et: 1.445 TL
Koç kurbanlık en az 16 kg kemikli et: 1585 TL
CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI
Büyükbaş kurbanlık hisse paketi: En az 20 kg kemiksiz et 1/7 hisse 2.ve 3.gün teslimat 1.690 lira
Kıvırcık koç kurban paketi: En az 18 kilo 2.3.ve 4.gün teslimat 1.590 lira