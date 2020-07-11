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11.07.2020 - 19:22 |

Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı 2020 ayın kaçında? Kurbanlık fiyatları 2020

Kurban Bayramı hakkında meraklı arayış başladı. Ramazan Bayramı'ndan sonra idrak edilen Kurban Bayramı 2020 tarihi ne zaman? İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen Kurban Bayramı günleri...

Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı 2020 ayın kaçında? Kurbanlık fiyatları 2020

Milyonlarca vatandaş tarafından merak edilen Kurban Bayramı günleri belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan tarihler vatandaşları meraklandırdı. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor? Kurban Bayramı 2020 hangi günlere denk geliyor? İslam alemi için büyüm anlam taşıyan Kurban Bayramı için heyecan dorukta. Kurban kesecek vatandaşlar, bayram tarihlerine göre hazırlık yapmak istiyor. İşte merak edilen o tarihler haberimizde...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 günleri

31 Temmuz 2020 Cuma 1. Gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi 2. Gün

2 Ağustos 2020 Pazar 3. Gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi 4. Gün

KURBANLIK FİYATLARI 2020

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI

BÜYÜKBAŞ

1/7 Büyükbaş kurbanlık en az 21 kg kemiksiz et

1.825,00 TL

KÜÇÜKBAŞ

Koç kurbanlık en az 12 kg kemikli et: 1.445 TL

Koç kurbanlık en az 16 kg kemikli et: 1585 TL

CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI

Büyükbaş kurbanlık hisse paketi: En az 20 kg kemiksiz et 1/7 hisse 2.ve 3.gün teslimat 1.690 lira

Kıvırcık koç kurban paketi: En az 18 kilo 2.3.ve 4.gün teslimat 1.590 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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