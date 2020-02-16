Kuzey Yıldızı İlk Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Kuzey Yıldızı 21. son bölüm full kesintisiz izle
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuzey Yıldızı, bu akşam 21. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide bu hafta Kapadokya kaçaklarının bulaştıkları belalardan kurtulduklarına sevinemeden başka dertlerle boğuşmaları damga vurdu. İşte merakla araştırılanKuzey Yıldızı İlk Aşk 22. yeni bölüm fragmanı...
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 21. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kapadokya kaçaklarını, memlekete döndüklerinde tabi ki hoş bir karşılama beklememektedir. Bulaştıkları belalardan kurtulduklarına sevinemeden başka dertlerle boğuşurken bulurlar kendilerini. Yıldız'ın işi bu sefer gerçekten çok zordur. Ailesinden hiç beklemediği sertlikte bir tepkiyle karşılanmıştır. Kuzey'in ise gündemi bambaşkadır. Aylardır beklediği gün gelip çatmıştır. Kuzey, sonunda özgürlüğüne kavuşacak mıdır?
Kuzey, özgürlüğü için gün saymakta, engelleri aşmak için ne yapacağını düşünüp durmaktadır. Kızlarla Kuzey'in tek gündemi budur. Sonunda akıllarına öyle bir şey gelir ki bu, tüm sorunlarını kökten çözecektir
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 21. SON BÖLÜM İZLE
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. son bölümü kesintisiz full yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...