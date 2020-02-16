Kuzey Yıldızı İlk Aşk 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Kuzey Yıldızı 21. son bölüm full kesintisiz izle

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 21. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kapadokya kaçaklarını, memlekete döndüklerinde tabi ki hoş bir karşılama beklememektedir. Bulaştıkları belalardan kurtulduklarına sevinemeden başka dertlerle boğuşurken bulurlar kendilerini. Yıldız'ın işi bu sefer gerçekten çok zordur. Ailesinden hiç beklemediği sertlikte bir tepkiyle karşılanmıştır. Kuzey'in ise gündemi bambaşkadır. Aylardır beklediği gün gelip çatmıştır. Kuzey, sonunda özgürlüğüne kavuşacak mıdır?



Kuzey, özgürlüğü için gün saymakta, engelleri aşmak için ne yapacağını düşünüp durmaktadır. Kızlarla Kuzey'in tek gündemi budur. Sonunda akıllarına öyle bir şey gelir ki bu, tüm sorunlarını kökten çözecektir



KUZEY YILDIZI İLK AŞK 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?







KUZEY YILDIZI İLK AŞK 21. SON BÖLÜM İZLE



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