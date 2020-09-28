KYK burs başvuruları ne zaman? KYK burs şartları nedir, burs miktarı ne kadar?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da devlet tarafından üniversite öğrencilerine sağlanacak olan burs ve yurt olanaklarına büyük ilgi başladı. 2020-2021 Eğitim yılında maddi durumunu rahatlatmak isteyerek KYK bursundan faydalanmak isteyenler arayışa koyuldu. KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs şartları neler, burs bu yıl ne kadar? İşte Üniversite öğrencilerinin sabırsızlıkla beklediği KYK burs başvuruları ve şartları hakkında merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları için henüz bir tarih duyurulmadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından başvuru tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KYK BURS ŞARTLARI NELER?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KYK BURSU NE KADAR?

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren

lisansta aylık 550 lira,

yüksek lisansta 1100 lira,

doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.