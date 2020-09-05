KYK burs - yurt başvurusu 2020 ne zaman? KYK bursu ne kadar, yurt ücreti kaç TL?

YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra üniversite kayıt işlemleri başladı. 29 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıtları, 6 Eylül 2020 günü sona erecek. Üniversite kaydını yaptıran öğrenciler ardından, KYK burs ve yurt başvuruları için araştırmaya başladı. KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman alınacak? KYK bursu ne kadar, yurt ücreti kaç TL olacak?

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt ve burs başvuruları henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde paylaşacağız.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURSU NE KADAR?

2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.