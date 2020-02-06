Lahana Makarnası nasıl yapılır? Lahana Makarnası tarifi ve malzemeleri

Lahana Makarnası nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gelinler hafta içi her gün Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında yapılan yemekleri arama motoru üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün yapılan Lahana Makarnası malzemeleri nelerdir? Lahana Makarnası yapılışı ve tarifini sizler için derledik.

LAHANA MAKARNASI MALZEMELERİ

200 gr kıyma

200 gr domates püresi

250 ml domates suyu

4 buz küpü et suyu

1/3 orta boy lahana

1 orta boy soğan

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 çorba kaşığı sıcak su

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

1 tutam şeker

4 dal limoni kekiği

Muskat Malzemeleri

Servis için;

Taze kişniş veya maydanoz

Dil peyniri veya parmesan peyniri

LAHANA MAKARNASI YAPILIŞI:

200 gr kıymayı geniş bir tavaya yüksek ateşte koyun ve rengi değişinceye kadar 2 dakika kavurun. Suyunu bıraktığında doğradığınız 1 orta boy soğanı ekleyin ve altını kısarak iyice kavurmaya devam edin.

Ağız tadınıza göre tuz ve 1 çay kaşığı karabiber koyun. 1 muskatın 1/10’unu rendeleyin. Kıymanız döner kebap gibi kavruk ve soğanlar yok olduğunda hazırdır. Bu esnada 4 çorba kaşığı sıcak suyu ekleyin ve tavaya yapışmış güzellikleri iyice sıyırıp, karıştırın ve ardından kıymayı kenara alın.

Orta boy bir lahananın 1/3’ünü yaprağın sarılı olduğu yönde olacak şekilde kesin. Kestiğiniz parçayı 6-8mm kalınlığında, taglietelliye benzeyecek şekilde, uzun uzun kesin. Lahananın üst taraflarını alın, içinin kısalan ve sertleşen tarafını almayın. Onları da salatada değerlendirebilirsiniz.

Wok tavaya 2 çorba kaşığı zeytinyağını, doğradığınız 450 gr lahanayı ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyin. Yüksek ateşte, lahanalar hafifçe kendilerini bırakacak şekilde, 3-4 dakika çevirin. Tamamen ölmeyecekler sadece kalın kıtırtısı hafif gidecek. Yüksek ateşte piştiğinden uçları biraz kahverengileşecektir, bu tam da istediğimiz şey. Lahanaları da bir tabağa çıkarın. Aynı wok tavaya 1 tatlı kaşığı tereyağ, 1 çorba kaşığı zeytinyağı koyun. İncecik kıydığınız 3 diş sarımsak, 200 gr domates püresi, 250 ml domates suyunu ekleyin.

4 buz küpü et suyunu, 1 tutam toz şeker, 1 çorba kaşığı sirke, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 4 dal limoni kekiği de koyup, kısık ateşte iyice kaynayana kadar pişirin. Sos kaynayınca sostan 2 kepçe alıp kıymaya koyun ve karıştırın. Sosun kalanına lahanaları koyup 1 dakika daha pişirmeye devam edin. Tuz ve karabiberini kontrol edip, damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. 7-8 dal, isterseniz taze kişniş isterseniz maydanoz yapraklarını ayırarak koyun. Servis ederken 2 tabağa önce lahanaları paylaştırın, üzerine de kıymayı koyun.

Son olarak üzerine dil peyniri veya tulum peyniri, parmesan rendeleyin. Hatta isterseniz fırına verip, biraz eritebilirsiniz.