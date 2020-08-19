LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimini yayımladı. Nakil süreci devam ediyor. 17 Ağustos'ta açıklanan yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ardından öğrenciler 2. nakil tercih başvurularını gerçekleştiriyor.

LİSE BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

LGS lise boş kontenjanları ve taban puanları e okul sistemi aracılığıyla sorgulanabiliyor. E okul'a giriş yaparak nakil başvuruları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

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2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil tercih başvuruları 21 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Sonuçların ilanı ise 24 Ağustos 2020 tarihinde olacak. Nakil tercih sonuçları meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER

24-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.