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28.08.2020 - 12:24 |

LGS 3.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? LGS 3.tercih sonuçları bekleniyor

LGS 3.nakil sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 24- 26 Ağustos 2020 tarihleri arasında LGS 3.tercih başvuruları gerçekleştirildi.Şimdi ise sonuçlar heyecanla bekleniyor. Peki LGS 3.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 3.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? LGS 3.tercih sonuçları bekleniyor

Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler 26 Ağustos tarihine kadar tercih başvurularını gerçekleştirdiler. Başvuruların tamamlanmasından sonra gözler sonuçlara çevrildi. LGS 2020 kılavuzunda ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi yer aldı. Peki LGS 3.nakil-tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

 LGS 3.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

İŞTE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

LGS 3.nakil sonuçları ne zaman açıklanacak 2020 LGS 3.tercih sonuçları bekleniyor

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