LGS ne zaman, başvuru yapılacak mı? LGS 2021 konuları neler?

2020-2021 Eğitim yılının Liseye Geçiş Sistemi sınavı için büyük heyecan yaşanıyor. Seneye liseye gitmek için can atan öğrenciler sınav hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. İkinci dönemin başlamasına sayılı günler kala, LGS ne zaman, LGS 2021 konuları neler soruları yoğun ilgi görüyor. 8. Sınıfların katılım sağlayacağı LGS hakkında MEB'in yaptığı paylaşımları haberimize ekledik. İşte LGS 2021 hakkında merak edilenler...

LGS NE ZAMAN?

2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınavın tarihi 6 Haziran Pazar günü olarak belirlendi.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2021 başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılda başvurular elektronik olarak yapılmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz yıl Twitter hesabından,



"7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" demişti.

Bu yıl da başvuruların geçtiğimiz yıl olduğu gibi otomatik olarak yapılması bekleniyor.

LGS KONULARI NELER?

MEB'den yapılan açıklama ile öğrenciler LGS'de dahil merkezi sınavlarda tüm müfredattan sorumlu olacak. Bakanlık, ''Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir'' şeklinde konuya açıklık getirdi.

LGS'DE KAÇ SORU VAR?

2021 LGS'de 40 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru sınav adaylarına sorulacak.