LGS tercih robotu nasıl kullanılır? LGS lise tercihlerinde kaç tercih hakkı var?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başladı. 20 Temmuz'da başlayan tercihler elektronik ortamda yapılıyor. Peki, LGS tercihi nasıl yapılır?

LGS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

MEB tarafından belirlenen tarihlere göre LGS tercihleri 20 - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercihler yapılırken taban puan ve yüzdelik dilimlere göre belirlenecek.

Öğrenciler MEB tarafından oluşturulan tercih robotuna göre tercihlerini yapacaklar. Tercih robotunda istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında okul listesine ve detaylarına ulaşabilecekler. Robotta, okul türleri, il, ilçe ve 2019 yılına ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MERKEZİ YERLEŞTİRME ÖNCELİK

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler, merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

MEB, bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih sayısını 5'ten 10'a çıkarttı.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

TÜM ÖĞRENCİLER YEREL YERLEŞTİRME YAPACAK

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.