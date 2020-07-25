MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri LGS tercihleri ne zaman bitecek, son gün nedir? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABONE OL
25.07.2020 - 00:51 |

LGS tercihleri ne zaman bitecek, son gün nedir? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercihleri 20 Temmuz tarihinde yapılmaya başlandı. 16 Temmuz tarihinde sonuçların açıklanmasında sonra tercih sürecinde öğrenciler yüzdelik dilimlerine göre tercih listelerini hazırlıyorlar. Tercihlerin biteceği ve tercih sonuçların açıklanacağı gün merak ediliyor. İşte LGS tercihleri ile ilgili detaylar...

LGS tercihleri ne zaman bitecek, son gün nedir? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 Haziran tarihinde öğrenciler LGS sınavında ter döktüler. Öğrenciler şimdi ise tercih süreci içerisinde tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Tercih işlemlerinin biteceği tarih öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Peki 2020 LGS tercihleri ne zaman bitecek?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

LGS tercih işlemleri 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde açıklanacak.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

LGS https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. 

    24 Temmuz 2020 Milliyet'te Haftanın Özetiİşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Maltepe'de polise silahlı saldırı: 10 kişi gözaltına alındı

    Maltepe'de polise silahlı saldırı: 10 kişi gözaltına alındı

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Yasa dışı bahis örgütüne operasyon! 13 kişi tutuklandı

    Yasa dışı bahis örgütüne operasyon! 13 kişi tutuklandı

    Sıradaki Haber