LGS tercihleri ne zaman bitecek, son gün nedir? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 Haziran tarihinde öğrenciler LGS sınavında ter döktüler. Öğrenciler şimdi ise tercih süreci içerisinde tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Tercih işlemlerinin biteceği tarih öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Peki 2020 LGS tercihleri ne zaman bitecek?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

LGS tercih işlemleri 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde açıklanacak.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

LGS https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.