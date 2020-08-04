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04.08.2020 - 08:18 |

Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? LGS tercihleri açıklandı mı?

Kurban Bayramı tatili sona erdi ve liseye geçiş yapacak olan öğrencilerin heyecan katsayısı epey bir yükseldi. Bayram sonrası öğrencilerin aklında tek bir soru var: Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte konuya ilişkin bilgiler...

Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? LGS tercihleri açıklandı mı?

LGS tercihleri son buldu şimdi sıra sonuçların açıklanmasında... Yüz binlerin gözü kulağı MEB'e çevrilmiş durumda... Bayram sonrası herkes aynı soruya cevap bulmaya çalışıyor: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre LGS sonuçları 10 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Fakat MEB'den saat konusunda bir açıklama gelmiş değil.

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

 

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