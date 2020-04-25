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25.04.2020 - 01:12 |

Literatür Ne Demek? TDK'ya Göre Literatür Göre Nedir, Ne Anlama Gelir?

Literatür gündelik yaşamın en sık kullanılan kelimeleri arasında yer almaktadır. Özellikle söz konusu edebi kaynaklar olduğunda önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Pek çok kişi ise bu kelimenin tam olarak ne anlama geldiğini öğrenmek için araştırma gerçekleştirmektedir. Peki literatür ne demek? TDK'ya göre literatür göre nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar.

Literatür Ne Demek? TDK'ya Göre Literatür Göre Nedir, Ne Anlama Gelir?

Literatür kelimesi Türkçeye Fransızca kökenli olarak yerleşmiş bir sözcüktür. Bu kelimenin anlamı ise belirli bir alanda basılmış olan akademik yayın ya da kitaplar bütüne denmektedir. Bu anlamlar üzerinden farklı cümlelerde kullanmak mümkün.

Literatür Nedir?

Türkçede literatür kelimesi edebiyat ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Yani edebiyat ile ilgili herhangi bir cümle kurmak istendiğinde literatür kelimesi yerine değerlendiriliyor. Hem yazılı basında hem de resmi kaynaklarda sıkça kullanılan kelimelerden biridir.

TDK’ya Göre Literatür Nedir?

İki farklı anlamı üzerinden kullanılan literatür kelimesi, Türkçede önemli bir yere sahiptir. Özellikle en çok edebiyat yerine kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda herhangi bir bilim içerisinde tüm alanı kapsayan bilgi dağarcığına literatür denir. Buna bir örnek vermek gerekirse ‘tıp literatürü’ uyacaktır.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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