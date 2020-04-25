Literatür Ne Demek? TDK'ya Göre Literatür Göre Nedir, Ne Anlama Gelir?

Literatür kelimesi Türkçeye Fransızca kökenli olarak yerleşmiş bir sözcüktür. Bu kelimenin anlamı ise belirli bir alanda basılmış olan akademik yayın ya da kitaplar bütüne denmektedir. Bu anlamlar üzerinden farklı cümlelerde kullanmak mümkün.

Literatür Nedir?

Türkçede literatür kelimesi edebiyat ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Yani edebiyat ile ilgili herhangi bir cümle kurmak istendiğinde literatür kelimesi yerine değerlendiriliyor. Hem yazılı basında hem de resmi kaynaklarda sıkça kullanılan kelimelerden biridir.

TDK’ya Göre Literatür Nedir?

İki farklı anlamı üzerinden kullanılan literatür kelimesi, Türkçede önemli bir yere sahiptir. Özellikle en çok edebiyat yerine kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda herhangi bir bilim içerisinde tüm alanı kapsayan bilgi dağarcığına literatür denir. Buna bir örnek vermek gerekirse ‘tıp literatürü’ uyacaktır.