Lokanta, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlarla ilgili son dakika gelişmeleri

Lokanta, kafe ve restoranların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Kafe, lokanta ve restoranlarda sadece gel-al ve paket servis hizmeti devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinin devam etmesi ve vaka sayılarında yeniden artış yaşanmaması adına yasaklar devam ediyor. Peki, kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?

KAFE, LOKANTA VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" demişti.

1 Şubat akşamı gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlar gereği kısa süre içerisinde esnafa yönelik kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi. Erdoğan, '' Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" dedi.