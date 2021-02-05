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05.02.2021 - 10:26 |

Lokanta, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlarla ilgili son dakika gelişmeleri

Kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının devam etmesi ve vaka sayılarındaki artışla birlikte kafe, restoran ve lokantalarda sadece paket servise izin veriliyor. Peki, kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak? Son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlarla ilgili açıklamalarda bulundu mu?

Lokanta, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlarla ilgili son dakika gelişmeleri

Lokanta, kafe ve restoranların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Kafe, lokanta ve restoranlarda sadece gel-al ve paket servis hizmeti devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinin devam etmesi ve vaka sayılarında yeniden artış yaşanmaması adına yasaklar devam ediyor. Peki, kafe, lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?

KAFE, LOKANTA VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" demişti.

1 Şubat akşamı gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlar gereği kısa süre içerisinde esnafa yönelik kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi. Erdoğan, '' Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yokBursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan Rahmi A.'ya 6 bin 963 TL ceza kesildi. Rahmi A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'İyi çek. Alkol var, her şey var, sıkıntı yok' diye seslendi.
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