MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mardin'de bulundu! Roma dönemine ait...
ABONE OL
09.02.2021 - 18:00 | | AA

Mardin'de bulundu! Roma dönemine ait...

Mardin'in Yeşilli ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 51 sikke ile iki yüzük ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Mardin'de bulundu! Roma dönemine ait...

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.Ö. takibe alındı.

İlçe girişinde gözaltına alınan zanlının üst aramasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 51 sikke ile iki yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sikke ve yüzükler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 9 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

Son dakika: 9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Son dakika: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

Son dakika: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet