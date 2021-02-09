Mardin'de bulundu! Roma dönemine ait...

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.Ö. takibe alındı.

İlçe girişinde gözaltına alınan zanlının üst aramasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 51 sikke ile iki yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sikke ve yüzükler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.