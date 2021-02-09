Mardin'de bulundu! Roma dönemine ait...

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.Ö. takibe alındı.
İlçe girişinde gözaltına alınan zanlının üst aramasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 51 sikke ile iki yüzük ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Sikke ve yüzükler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 9 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.