Mavi Vatan nedir, haritası neresi? Mavi Vatan son dakika haberleri

Mavi vatan nedir; Mavi Vatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki denizci politikasını şekillendiren bir doktrin. Doktrin, 2015 sonrası Türkiye’nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı stratejisinin temelini oluşturmuştur. İlişkili İleri Savunma doktrini, dış politikanın militarizasyonu ve askeri güç kullanımının diplomasiden öne çıkartılması, Türkiye’nin savunmasının sınır ötesi alanlardan başlatılması ve bu stratejiyi uygulamaya yönelik bir askeri endüstriyel kompleksin geliştirilmesi ile karakterize edilmiştir.

Mavi Vatan son dakika haberlerine göre Türkiye, Oruç Reis’in yapacağı sismik araştırma faaliyetleri için Akdeniz’de yeni bir Navtex ilanında bulundu. Sismik araştırma yapılacak bölge, sözde Yunan kıta sahanlığı ve Türkiye’nin yok saydığı Yunanistan-Mısır anlaşması bölgesinde bulunuyor.

'Türk donanması koruyor’

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter’dan Oruç Reis’e koruma sağlayan savaş gemilerinin görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır.”

‘Hüsrana uğrayacaklar’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Oruç Reis’in faaliyetlerine dair açıklamasına ilişkin yöneltilen soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Oruç Reis araştırma gemisinin Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı içinde ve hükümetin 2012’de TPAO’ya verdiği ruhsat sahaları dahilinde olduğunu kaydetti. Aksoy, şunları kaydetti: “Meis Adası başta olmak üzere, bölgedeki Yunan adalarının Türkiye’nin kıta sahanlığını kesmesi uluslararası hukukun temel ilkesi olan hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Akdeniz’de gerginliği arttıran taraf Türkiye değil, Yunanistan’dır. Asırlar boyunca Türk hakimiyetinde bulunan Akdeniz’den ülkemizi dışlamaya çalışmak kimsenin haddine değildir. Akdeniz’in ‘tek sahibi benim’ anlayışıyla hareket edenler hüsrana uğrayacaktır.” ANKARA Milliyet