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28.01.2021 - 18:18 | | AA

MEB duyurdu! 'Tarihin sıfır noktasında' robot yarışması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Uluslararası Robot Yarışması, bu yıl 14-18 Haziran'da Şanlıurfa'da "Göbeklitepe" teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganı ile düzenlenecek.

MEB duyurdu! 'Tarihin sıfır noktasında' robot yarışması

MEB koordinesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Vakfı (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde her yıl farklı bir şehirde düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın 14'üncüsü, geçen Şanlıurfa'da planlanmış ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Yarışma bu yıl, geçen yıl belirlendiği üzere UNESCO dünya miras listesine alınan 12 bin yıllık geçmişiyle "Tarihin sıfır noktası" olarak adlandırılan Göbeklitepe teması ve "Ahican tarihin sıfır noktasında" sloganı ile 14-18 Haziran'da düzenlenecek. Yarışma başvuruları, düzeltme ve onay işlemleri, 15 Şubat -21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

MEB duyurdu Tarihin sıfır noktasında robot yarışması


Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonu ve Yerleşkesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerle yapılacak yarışmaya ortaokul ve dengi okullar, liseler ve üniversite öğrencileri başvurabilecek. Geçen yıl yapılan başvurular bu yıl yeniden alınacak, ayrıca yeni başvuru yapılabilecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki yarışmalar, ulusal düzeyde olacak ve uluslararası başvuru alınmayacak.

Yarışmada, dereceye girenler ile belirlenecek sayıda yarışma ekibi, 21-26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST Robotik Yarışmalarına katılabilecek.

    Bakan Selçuk'tan Samsun'daki kadın cinayetine ilişkin açıklamaAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da, kaybolduktan 42 gün sonra ormanlık alanda ölü bulunan Arzu Aygün cinayetiyle ilgili, "Elbetteki davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezayı alması için her daim Bakanlık olarak da bu süreci, hukuki ve adli süreci de takip edeceğiz." dedi.
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