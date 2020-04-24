Meryem İsminin Anlamı Nedir? Meryem Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Meryem, Türkiye’de sık sık kullanılan bir kadın ismidir. Bu isim hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar açısından önemli bir kişiliği temsil etmektedir.

Meryem Ne Demek?

Meryem tek başına ya da yanına bir isim daha ilave ederek kullanılabilmektedir. İbranice dilinden yayılan bu isim kelime manasıyla “ibadeti seven, ibadete düşkün” anlamları taşımaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde açıklaması bulunmayan bu kelime, genellikle Hz. İsa’nın annesini çağrıştırmaktadır.

Meryem ismi taşıyan kişiler planlı, titiz ve çalışkan bir karaktere sahiptir. Bu yapıları ve yüksek zeka seviyeleri birleşince özellikle iş yaşamında yüksek unvanlar kazanabilirler. Güçlü bir karakterleri vardır. Duygularını dile dökmekten hoşlanmazlar ve geçmişlerini de asla unutmazlar.

Meryem İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Meryem ismi dinsel açıdan oldukça kutsal sayılmaktadır. Bu sebeple de ismin Kur’an’da yer alıp almadığına dair sorular sorulmaktadır. Meryem, Kur’an’ı kerimde yer alan 19. surenin adıdır. 98 ayetten oluşan bu surede annesinin Hz. İsa’yı dünyaya nasıl getirdiği anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı peygamber hayatlarından kesitlere ve kıyamet gününe de yer verilmektedir.