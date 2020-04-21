Mevsimler Nasıl Oluşur? Kısaca Mevsimlerin Oluşumu

Dünya'nın Güneş etrafında gerçekleştirdiği dönme hareketinin sonucunda ortaya çıkan değişkenlik, Güneş'ten alınmış olan ısı miktarının da farklılığını oluşturur. Mevsimler arasında gerçekleşen sıcaklık değişimlerinin, özellikle ılıman bölgelerde kendisini en çok gösterir iken, ekvator bölgesinde bu etki oldukça azdır. Kutup bölgeleri her zaman soğuktur. Fakat sıcaklık, mevsimlerin etkisine göre bir miktar değişkenlik gösterebilmektedir.



Mevsimler Nasıl Oluşur?



Mevsimler, eliptik adı verilen Dünya'nın Güneş etrafında olan yörüngesinin düzlemi ile, Dünya'nın dönme ekseninin yapmış olduğu açı neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Dünya'nın Güneş etrafında gerçekleştirdiği dönme hareketi esnasında güney ve kuzey yarım kürelerin yönelmesi değişmektedir.



21 Mart ile 23 Eylül arasındaki geçen sürede kuzey yarım küre, güney yarım küreye oranla Güneş'e daha çok dönüktür. Bu sayede daha çok ısı almaktadır. Bu sayede kuzey yarım kürede mevsimlere 21 Mart'tan itibaren şu isimler verilir:



- İlkbahar Mevsimi: 21 Mart - 22 Haziran

- Yaz Mevsimi: 22 Haziran - 23 Eylül

- Sonbahar Mevsimi: 23 Eylül - 22 Aralık

- Kış Mevsimi: 22 Aralık - 21 Mart



Güney yarım kürede ise durum tam tersidir. İlkbahar mevsimi güney yarım kürede 23 Eylül tarihinde başlamaktadır.



Mevsimler, Dünya'nın kendi etrafında gerçekleştirdiği dönme yörüngesini, Güneş'in etrafında gerçekleştirmiş olduğu dönme yörüngesi ile aynı hizada gerçekleştirmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple yeryüzünden gökyüzüne bakıldığı zaman Güneş Dünya'nın her yerinde değişik bir yükseklikte gökyüzünden geçer.



Kuzey Kışı: Bu dönemde Dünya'nın güney küresi Güneş'e yönelmiştir. Bu sebeple kuzey küresi güney küresine oranla daha az miktarda Güneş ışığı almaktadır.



Güney Kışı: Bu dönemde ise Dünya'nın kuzey küresi Güneş'e yönelmiş durumdadır. Bu sayede kuzey kısmında sıcak mevsimler başlar. Yani kısaca Dünya'nın güney küresinde kış mevsimi yaşanırken, Dünya'nın kuzey küresinde yaz mevsimi başlamaktadır. Gündönümü tarihleri ise gece ve gündüz sürelerinin uzayıp kısalması ile ilgilidir.