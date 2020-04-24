Mihran İsminin Anlamı Nedir? Mihran Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Mihran televizyonda ve yazılı basında son zamanlarda sıkça duyulan isimler arasında yer almaktadır. Özellikle ünlü isimlerin çocuklarına verdikleri ad olduğundan dolayı pek çok kişinin ilgisini çekmiş durumda. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Mihran ismi ‘Pakistan'ın en uzun nehri’ olarak geçmektedir.

Mihran Ne Demek?

Mihran, Pakistan'da bulunan İndus nehrine, İslam dinine mensup olan kişilerin verdiği isimdir. Diğer bir tabirle Pakistan'da bulunan en uzun nehrin ismidir. Yaklaşık olarak 3200 kilometre kadar uzunluğa sahip bir nehirdir. Çin'in Tibet platosundan başlamak suretiyle Hindistan üzerinden Pakistan’a kadar devam eder. Dünyanın en önemli ve bilinen nehirlerinden birinin ismi olarak öne çıkar.

Mihran İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?

Mihran isminin son dönemlerdeki popülerliği ile beraber pek çok kişi Kur'an'da geçip geçmediği konusunda bilgi almaya çalışıyor. Bu doğrultuda Mihran isminin kur'an-ı Kerim'de yer almadığını söylemek gerekir. Kökeni Arapçadan gelen Mihran ismi Türkçeye yerleşmiş ve son dönemlerde beğeni toplayan adlardan biridir. Hem anlamı hem de telaffuzu bakımından kız çocukları için ilgi gören bir isimdir. Özellikle televizyonda ve basında ünlü isimlerin çocuklarına verdiği ad olduğundan dolayı internette sıkça araştırılıyor.