Miraç Kandili ne zaman? 2020 Dini günler takvimi
Miraç Kandili ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Mübarek üç ayların içerisinde yer aldığımız şu günlerde vatandaşların araştırmaları sıklaştı. Recep ayı içerisinde yer alan ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili gecesinin idrak edilmesinin ardından şimdilerde vatandaşlar tarafından Miraç Kandili ne zaman konusu araştırılmaya başlandı. İşte 2020 Dini Günler takvimi...
Miraç Kandili ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mübarek üç ayların içerisinde yer aldığımız şu günlerde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu başlıkları arasından 2020 dini günler takvimi geliyor. Üç ayların içerisinde yer alan ilk kandil gecesi olan Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandilinin idrak edilmesinin ardından gözler Miraç Kandili ne zaman sorusuna çevrildi. Peki Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte 2020 dini günler takvimi...
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020