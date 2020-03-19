Miraç Kandili ne zaman? 2020 Dini günler takvimi

Miraç Kandili ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mübarek üç ayların içerisinde yer aldığımız şu günlerde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu başlıkları arasından 2020 dini günler takvimi geliyor. Üç ayların içerisinde yer alan ilk kandil gecesi olan Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Kandilinin idrak edilmesinin ardından gözler Miraç Kandili ne zaman sorusuna çevrildi. Peki Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte 2020 dini günler takvimi...

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020