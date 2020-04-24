Misvak kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken misvak kullanılır mı?

Ramazan ayı iple çekilirken her yıl vatandaşların kafasında birtakım sorular yer alıyor. Onlardan bir tanesi de Misvak kullanmak orucu bozar mı? şeklinde... İşte konuya dair bilgiler...

MİSVAK KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Misvaktan bazı kırıntıların ve kimyevi maddelerin mideye ulaşması kaçınılmazdır. Hâl böyle iken Hz. Peygamberin (s.a.s.) oruçlu olarak misvak kullandığı, sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 27; Tirmizî, Savm, 29).

Diğer taraftan, “kesin olarak bilinen, şüphe ile bozulmaz.” kaidesi gereğince, mideye bir şeyin ulaşıp ulaşmadığı konusundaki şüphe ile de oruç bozulmaz. Bu itibarla astımlı hastaların, rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç, orucu bozmaz.