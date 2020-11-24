MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon: FETÖ öğrenci evlerinde yeniden yapılanıyordu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da sinsi planlarına nasıl devam ettiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir operasyonla gözler önüne serildi. TRT Haber'den Hamza Çifçi'nin aktardığı bilgilere göre; öğrenci evi görünümünde yeniden yapılanan üniversiteli FETÖ'cülerin ifadelerine ve toplantı görüntülerine ulaştı.

FETÖ'nün darbe üstüne darbe yemesine rağmen, hala hücre evlerinde öğrenci örgütlenmesine gittiği tespit edildi. Emniyet ve MİT'in takibiyle FETÖ'nün öğrenci hücre evleri çökertildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı elde edilen delil ve takiplerle, örgütün yeniden yapılandığını tespit etti. Başsavcılık harekete geçerek soruşturma başlattı. MİT ve Emniyet ekiplerince teknik ve fiziki takipler yapıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz sonrası örgüte eleman kazandırmak için öğrenci evi adı altında yeni hücre evleri açtığı belirlendi.

AİLELERİ FETÖ’CÜ

Öğrencilerin büyük bir bölümünün ailesinin örgütle bağı olduğu tespit edildi. Örgüt öğrencilerin temiz sicilini bir paravan olarak kullanmayı plandı. Örgüt mensupları farklı illerden üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen öğrenciler ile WhatsApp üzerinden irtibat kurdu.

ÖRGÜT EVİ İTİRAFI

Otogar ve havalimanlarında nasıl karşılanacakları ise örgüt üyelerince "Falcon" isimli uygulama üzerinden belirlendi. Buluşmanın ardından öğrenciler örgüt evine yerleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan öğrenciler ifadelerinde örgüt evlerinde kaldıklarını itiraf etti.

“YUSUF ‘PARA ÖRGÜTTEN GELİYOR’ DEDİ”

O ifadelerden biri şöyle: "Ben İTÜ'yü kazanınca babam bana kalacak yer ayarladığını söyledi. Sonradan isminin Mustafa olduğunu öğrendiğim “Yusuf” kod adlı şahsın yanına yerleştirildim. Eve alışverişi sürekli Yusuf yapıyordu. Bizden para istememesi üzerine sebebini sordum. Yusuf da paranın örgütten geldiğini söyledi. Buranın örgüt evi olduğunu o zaman anladım."

KOD İSİM TAKTİĞİ SÜRÜYORDU

FETÖ'nün yeni yapılanma için kullandığı evler eski örgüt evlerinden farksızdı, normal bir öğrenci evi gibi görünüyordu. Örgüt kendini gizlemek için sadece bu yöntemi kullanmadı. Kod isim taktiği devam ediyordu. Yeni yapılanma içindekiler birbirinin gerçek adını bilmiyordu.

FETÖ ELEBAŞININ KİTAPLARI OKUTULDU

Örgüt evlerinde yine FETÖ elebaşının kitapları okutuldu, videoları öğrencilere izletildi. Olası polis baskınında neler yapılması gerektiği, nasıl ifade verileceği de anlatıldı.

Bir başka ifadede ise Yusuf kod adlı örgüt yöneticisinin öğrencileri yakalanmaları durumda nasıl ifade verecekleri yönünde tembihlediği anlatıldı:

“UCUZ DİYE KALIYORUZ” DEYİN

“2020 yılı Ocak ayı içerisinde evde ben ve Yusuf isimli şahıs olduğu bir zaman laf arasında geçen bir konuşmada Yusuf bana ‘bu eve polis gelir ve yakalanırsak sizin söyleyeceğiniz belli. Bu evde ucuz olmasından dolayı kaldığınızı söyleyeceksiniz’ gibi cümleler kullandı."

İŞTE ÖRGÜTÜN BEŞİKTAŞ BULUŞMASI

Bu süre zarfında örgüt yöneticileri ile öğrenciler evlerde ve açık alanlarda toplantı yaptı. Açık alanlarda yapılan toplantılardan biri Beşiktaş Sporcular Parkı’nda gerçekleşti. TRT Haber o anların görüntülerine de ulaştı. Toplantılara katılan öğrenciler MİT ve Emniyet'in takibindeydi.

7 İLDE 40 ŞÜPHELİ YAKALANDI

FETÖ'nün örgüt toplantıları yeni öğretim yılında da devam edecekti fakat savcılığın talimatıyla Emniyet harekete geçti. 7 ilde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 40 şüpheli yakalandı.

5 kişi itirafçı oldu. Savcılıkça mahkemeye sevk edilen 19 kişiden 12'si tutuklandı. 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.