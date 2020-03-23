23.03.2020 - 17:04 | | DHA
MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor
Milli Savunma Bakanlığı'nca, corona virüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda 'sosyal mesafe' kuralının yerine getirildiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen corona virüs salgını nedeniyle birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" denildi.
Pazara çıktı, kendisini uyaran polise 'Cahil değilim' dediİçişleri Bakanlığı'nın corona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkışlarını sınırlandırmasının ardından Burdur'da polis ekipleri dışarıya çıkanları uyararak evlerine gönderiyor. 70 yaşındaki bir vatandaş ise, kendisini uyaran polise "Ben cahil değilim" dedi.