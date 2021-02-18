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18.02.2021 - 18:13 | | milliyet.com.tr, AA

MSB, NATO'nun ilk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiç'i andı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin NATO'ya katılışının 69'uncu yıl dönümünde, NATO'nun ilk kadın jet pilotu Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç'i andı.

MSB, NATO'nun ilk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiç'i andı

MSB'nin Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"NATO'nun ilk kadın jet pilotunun bir Türk subayı olduğunu biliyor muydunuz? NATO'ya katılışımızın 69'uncu yıl dönümünde, Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç'i rahmetle anıyor, tüm dünyaya örnek olan kahraman kadınlarımızla gurur duyuyoruz."

Paylaşımda, Altınçekiç'in görev başındaki fotoğraflarına da yer verildi.

MSB, NATOnun ilk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiçi andı

MSB, NATOnun ilk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiçi andı


MSB, NATOnun ilk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiçi andı

MSB, NATOnun ilk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiçi andı

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