2020-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular 7 Ocak - 10 Şubat tarihinde gerçekleşti. Şubat ayının ortasındayız ve sınav mart ayında gerçekleşecek. Başvuru yapmayanlar için bir şans daha bulunurken işlemlerini tamamlayanlar ise sınav tarihini araştırıyor. Sık sık sorulan soru ise "MSÜ sınavı ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ geç başvuru tarihleri ne zaman?" şeklinde...

MSÜ GEÇ BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

2020-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuru tarihi 25 Şubat olarak belirlenirken sınav ise 29 Mart'ta uygulanacak.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.