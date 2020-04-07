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07.04.2020 - 10:17 |

Müge Anlı yeni bölüm (canlı yayın) neden yok?

Müge Anlı'nın canlı yayını pazartesi gününden bu yana ekrana gelmiyor. Sabah saat 10.00'da ekranlarını açanlar özel bölümle karşılaşıyor. Bu nedenle programı sıkı şekilde takip edenler Müge Anlı yeni bölüm (canlı yayın) neden yok? sorusuna cevap arıyor.

Müge Anlı yeni bölüm (canlı yayın) neden yok?

 

Her sabah ATV'de saat 10.00'da ekrana gelen Müge Anlı canlı yayını iki günden bu yana özel bölüm olarak ekrana geliyor. Yeni bölümleri izlemek isteyenler Müge Anlı yeni bölüm (canlı yayın) neden yok? sorusunu sıklaştırmış durumda...

MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Corona virüs nedeniyle birçok program ve dizi setine ara verilmiş durumda... Sağlık tedbirleri kapsamında Müge Anlı da canlı yayına ara vermiş durumda...

 

Görülmemiş önlem! Corona virüsten böyle korunuyor...Gümüşhane'de 5 yıl önce doğada kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren TIR şoförü Volkan Sarı (44), corona virüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.
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