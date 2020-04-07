Her sabah ATV'de saat 10.00'da ekrana gelen Müge Anlı canlı yayını iki günden bu yana özel bölüm olarak ekrana geliyor. Yeni bölümleri izlemek isteyenler Müge Anlı yeni bölüm (canlı yayın) neden yok? sorusunu sıklaştırmış durumda...

MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Corona virüs nedeniyle birçok program ve dizi setine ara verilmiş durumda... Sağlık tedbirleri kapsamında Müge Anlı da canlı yayına ara vermiş durumda...