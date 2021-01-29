Mustafa Sayın kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hatay Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın neden öldü?

Gelen bir son dakika haberine göre; Koronavirüs tedavisi gören Hatay Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın hayatını kaybetti. Mustafa Sayın kimdir, kaç yaşındaydı? soruları ise yoğun ilgi görmeye başladı. İşte Mustafa Sayın'ın biyografisi haberimizde...

MUSTAFA SAYIN KİMDİR?



24 Şubat 1960 yılı Antakya doğumlu olan Mustafa SAYIN, evli 3 çocuk babasıdır.



İlk ve orta öğretimi Şenköy’de , lise öğrenimini ise 1978-1979 öğrenim yılında Antakya Endüstri Meslek Lisesinde tamamlamıştır.

Yaklaşık onsekiz yıl inşaat sektöründe ve ticaret ile uğraşarak, 1999 yılı yerel seçimlerinde doğduğu, büyüdüğü Şenköy Beldesinden Fazilet Partisi Belediye Başkanı adayı olarak, Belediye Başkanı seçilmiş, Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşu ile birlikte AK Parti saflarına katılmıştır.

2004 ve 2009 Yıllarında yapılan Yerel seçimlerinde iki dönem AK Partiden Şenköy Belediye Başkanı seçilmiş, Şenköy Beldesinde sayısız hizmetlere imza atarak, beldeye yeni bir yüz, yeni bir güzellik katmıştır. Mustafa SAYIN’ın Şenköy beldesindeki 3 dönem Belediye Başkanlığı sürecinde, Şenköy bugün tarihi dokusuyla, manevi atmosferiyle en gözde yerleşim yerlerinden biri haline gelmiştir. Şenköy Beldesinden 3 dönem üst üste seçilerek hizmetin yanında vatandaşımızın gönlünde taht kurduğu aşikardır.

30 Mart 2014 tarihinde Hatay ilimizin Büyükşehir olması sebebiyle belde belediyelerin kapanması sonucunda, 2014 yılında Yayladağı ilçe AK Parti meclis üyesi olarak seçilmiştir.



Halen Yayladağı Hatay Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi, aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyon Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Hatay Amatör Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fenerbahçe Spor Kulübü kongre delegesidir.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Yerel Seçimlerde, AK Parti ve Cumhur İttifakının Yayladağı Belediye Başkan Adayı olarak, Milletimize hizmet etmek için tevazu, samimiyet ve gayret ile yola çıkmıştır.

MUSTAFA SAYIN NEDEN ÖLDÜ?

Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yaklaşık 1 ay önce çeşitli semptomlar görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Sayın, durumu ağırlaşınca Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 6 Ocak’ta Ankara’da bir hastaneye sevk edilenMustafa Sayın, doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi.