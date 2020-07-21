Nevşehir'in Neyi Meşhur? En Meşhur Nevşehir Yemekleri Ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Nevşehir'de Ne Yenir?)

Tarihi ve kültürü ile beraber yüzyıllar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Nevşehir, özellikle Kapadokya üzerinden çok fazla ilgi görmektedir. Tarihi miras ile geçmişi en iyi şekilde aydınlatan Nevşehir, aynı zamanda yöresel lezzetleri üzerinden de önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Nevşehir'in Neyi Meşhur?

Tarihi doku ile doğal güzelliklerin iç içe geçtiği Nevşehir, pek çok özelliği ile turistik açıdan bir adım öne çıkıyor. İç Anadolu'nun nadide bölgelerinden biri olan Nevşehir mutlaka ziyaret edilmesi gereken önemli turistik alanlardan biridir. Nevşehir'de özellikle gezilip görülebilecek birçok tarihsel mekan varken, aynı zamanda muhteşem damak tadına sahip yöresel lezzetler de bulunuyor. İşte liste halinde Nevşehir'in meşhur olan alanları.

- Kapadokya Peri Bacaları,

- Muhteşem Testi kebabı,

- Kozaklı kaplıcaları,

- Uçhisar Kalesi,

- Yeraltı şehirleri,

- Yöresel açıdan harika yemekleri.

Mutlaka Nevşehir'e gittiğiniz zaman bu bölgeleri ziyaret etmeli ve damak tadında muhteşem bir lezzet bırakacak yemeklerini değerlendirmelisiniz. Birçok farklı medeniyete ait olan ve geçmişten günümüze kadar gelmiş Anadolu'nun eşsiz lezzetleri, harika bir sunum eşliğinde farklı mekanlarda sunulmaktadır. Aynı zamanda hem doğal bir yapıyla oluşmuş peri bacalarını gezebilir hem de balonla uçarken tarihi yapıları keşfedebilirsiniz.

En Meşhur Nevşehir Yemekleri ve Yöresel Lezzetleri Nelerdir? (Nevşehir'de Ne Yenir)

Nevşehir'in neyi meşhur dendiği zaman yöresel lezzetlerini ve muhteşem yemeklerini anlatmadan olmaz. Özellikle Nevşehir mutfağına özgü yemekler Anadolu'nun eşsiz kültürünü gözler önüne sermektedir. Mutlaka buraya geldiğiniz zaman tatmanız gereken özel lezzetler işte bunlardır;

- Ağpakla,

- Sızgıt,

- Nevşehir tavası,

- Düğün çorbası,

- Testi kebabı,

- Çömlek fasulyesi,

- Nohutlu yahni,

- Kayısı çorbası,

- Sütlü çorba,

- Dolaz,

- Gendime,

- Dıvıl,

- Elma çayı,

- Soğanlama,

- İrmik tatlısı.

Bütün bu muhteşem yemekleri çok özel mekanlarda doğal şekilde hazırlanmış olarak tüketebilirsiniz. Daha önce hiçbir yerde deneyemediğiniz harika lezzetler, Nevşehir'de özel olarak farklı mekanlarda sunulmaktadır.