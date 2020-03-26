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26.03.2020 - 12:33 | | DHA

Nuray, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde Nuray Varol (53), evinde farklı yerlerinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu.

Nuray, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Olay, önceki gün, Alsancak Semti 1480 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir süre önce boşandığı belirtilen Nuray Varol'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbarla eve giden ekipler, çilingir yardımıyla girdiği evde Nuray Varol'u farklı yerlerinden bıçaklanmış cansız bedenini buldu. Nuray Varol'un cenazesi, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin delil çalışması ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik ve mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

 

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