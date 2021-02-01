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• 01 Şubat 2021 - 21:06 • Son Güncelleme:

Son dakika: Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlıyor mu? Köy okulları ne zaman açılacak, ilkokul ve özel eğitim okulları açılacak mı?

8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim için Kabine toplantısından çıkacak tarih bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim için beklenen tarihi açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak, özel eğitim okulları açılıyor mu? İşte, yüz yüze eğitime dair detaylar...

• 01 Şubat 2021 - 21:06 • Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs kısıtlamalarına yönelik kritik açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar, 'kısıtlamalar kalkacak mı?' sorusuna yanıt ararken okulların açılacağı tarih de merak konusu olmuştu. 1 Şubat günü gerçekleştirilen Kabine toplantısından okulların açılacağı ve eğitimin başlanacağı tarih çıktı. Okullar kademeli mi açılacak?

2OKULLAR AÇILIYOR MU

OKULLAR AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı, Kabine toplantısında koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin değerlendirildiğini belirterek kademeli olarak, vaka artışları da göz önünde bulundurularak okulların açılacağını belirtti.

3YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Erdoğan, köy okulları öncellikli olarak yüz yüze eğitime başlayacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretim başlamasını kararlaştırdık. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek.'' ifadelerine yer verdi. 

4İLKOKUL VE ÖZEL OKULLAR AÇILACAK MI

İLKOKUL VE ÖZEL OKULLAR AÇILACAK MI?

Kabine'den çıkan karara göre; 8 ve 12 sınıflar ile ilkokullar ve özel eğitim okullarındaki eğitim - öğretimin ise 1 Mart'tan itibaren başlaması için çalışmaların başladığı belirtildi.

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Erdoğan, ''Vaka  sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart1tan itibaren il bazında eğitim - öğretimin kademeli olarak başlaması için çalışmalara yürütülecek. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilecek.'' dedi.

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