• 01 Şubat 2021 - 21:06 • Son Güncelleme:
Son dakika: Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlıyor mu? Köy okulları ne zaman açılacak, ilkokul ve özel eğitim okulları açılacak mı?
8. ve 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim için Kabine toplantısından çıkacak tarih bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim için beklenen tarihi açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak, özel eğitim okulları açılıyor mu? İşte, yüz yüze eğitime dair detaylar...
• 01 Şubat 2021 - 21:06 • Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs kısıtlamalarına yönelik kritik açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar, 'kısıtlamalar kalkacak mı?' sorusuna yanıt ararken okulların açılacağı tarih de merak konusu olmuştu. 1 Şubat günü gerçekleştirilen Kabine toplantısından okulların açılacağı ve eğitimin başlanacağı tarih çıktı. Okullar kademeli mi açılacak?
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