Son dakika: Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlıyor mu? Köy okulları ne zaman açılacak, ilkokul ve özel eğitim okulları açılacak mı?

İLKOKUL VE ÖZEL OKULLAR AÇILACAK MI? Kabine'den çıkan karara göre; 8 ve 12 sınıflar ile ilkokullar ve özel eğitim okullarındaki eğitim - öğretimin ise 1 Mart'tan itibaren başlaması için çalışmaların başladığı belirtildi.