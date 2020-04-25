Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili kısaldı mı, yaz tatili 2020 ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağı konusunda ve yaz tatili konusunda milyonlarca öğrenciyi bilgilendirdi. Öğrenci ve velilerin sürekli arayışta olduğu okullar ne zaman açılacak sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde devam eden eğitim-öğretim ne zaman bitecek? İşte MEB tarafından yapılan o açıklama...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

30 NİSAN'DAN SONRASI İÇİN PLAN NE?

30 Nisan sonrasında Bilim Kurulu tavsiyesine göre diyelim ki okulları açmadık... Ne yapabiliriz? Biz bunun devamını yapabiliriz. Bütün mevzular okullar açıkmış gibi düzenlendiği için hazırlıklarımız tamam. B planı da C planı da hazır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada “Okulların ne zaman açılacağı’ sorusunu sıklıkla duyuyorum, ancak cevabım yine aynı. Bunun kararı, Bilim Kurulu’nun verilerine bağlı. Bu doğrultuda belirlenecek her tarih için senaryomuz hazır. O zamana kadar uzaktan eğitimde çeşitlilik ve kaliteyi artırmak için çalışacağız” dedi.

YAZ TATİLİ KISALDI MI?

Bakan Selçuk yaz tatili açıklamasında ise "Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir." diye belirtti.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.