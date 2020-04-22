Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2020

2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönemi ne zaman başlayacak merak konusu. Uzaktan eğitim düzenlemesiyle devam eden eğitim-öğretimin ne zaman okul otamına geçileceği araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı mı? Milyonlarca öğrenci ve velinin sabırsızlıkla öğrenmek istediği okulların açılacağı tarih kararlaştırıldı mı? Havaların ısınmasıyla birlikte merak eidlen bir diğer konu ise yaz tatili. Bu yıl yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacağı henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde 30 Nisan'a kadar uzatılan uzaktan eğitimin, 30 Nisan'dan sonra da A , B, C planı olduğunu açıkladı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019-2020 Eğitim yılının Yaz tatili 19 Haziran 2020 günü başlayacak.