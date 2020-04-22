MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2020
ABONE OL
22.04.2020 - 11:43 |

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2020

Okullar ne zaman açılacak sorusu yoğun ili görmeye devam ediyor. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimin ne zaman sona ereceğini ve okulların ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor. Nisan ayının son günlerine yaklaşmamızla birlikte yaz tatili de merak konusu oldu. Bu yıl yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2020

2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönemi ne zaman başlayacak merak konusu. Uzaktan eğitim düzenlemesiyle devam eden eğitim-öğretimin ne zaman okul otamına geçileceği araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı mı? Milyonlarca öğrenci ve velinin sabırsızlıkla öğrenmek istediği okulların açılacağı tarih kararlaştırıldı mı? Havaların ısınmasıyla birlikte merak eidlen bir diğer konu ise yaz tatili. Bu yıl yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacağı henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde 30 Nisan'a kadar uzatılan uzaktan eğitimin, 30 Nisan'dan sonra da A , B, C planı olduğunu açıkladı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019-2020 Eğitim yılının Yaz tatili 19 Haziran 2020 günü başlayacak.

Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptıCebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arabanın içinde bu halde yakalanınca...

Arabanın içinde bu halde yakalanınca...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

Yaşlı adam otomobili arızalanınca yakalandığı!

Yaşlı adam otomobili arızalanınca yakalandığı!

Sıradaki Haber