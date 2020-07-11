Ordu'da sevgilisini öldürüp intihar etti

Olay, saat 12.00 sıralarında Fatsa’nın Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi’nde meydana geldi. Kemal Emen ile sevgilisi olduğu belirtilen Sema Dağ arasında caddede tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Emen, yanındaki tabancayı çekip, Dağ'a ateş etti. Dağ kanlar içinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan Kemal Emen'e çevredeki polisler müdahale etmek istedi. Polisin havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı Emen, tabancasını bu kez kendisine doğrultarak tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sema Dağ'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Kemal Emen ise kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sema Dağ'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.