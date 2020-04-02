ÖSYM 2020 takvimi! YKS ne zaman hangi tarihte gerçekleştirilecek? YKS, YÖKDİL, ALES sınav tarihleri

YKS 2020 tarihi Corona virüsü tedbirleri kapsamında ertelendi. Sınav tarihinin ertelendiğini YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı basın açıklamasında duyurdu. Peki, TYT, AYT ve YDT’den oluşan YKS 2020 ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM sınav takvimine göre AYT ve TYT 2020 sınav tarihi…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020

YKS 2020 NE ZAMAN?

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 25 Temmuz 2020

2020-YKS 2. Oturum (AYT): 26 Temmuz 2020

2020-YKS 3. Oturum (YDT): 26 Temmuz 2020

KPSS 2020 NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

DGS 2020 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı 2020-DGS: 9 Ağustos 2020

MSÜ 2020 NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

2020-MSÜ: 14 Haziran 2020

YÖKDİL/2 2020 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı2020-YÖKDİL/2: 13 Aralık 2020

ALES 2020 NE ZAMAN?

2020-ALES/1: 16 Ağustos 2020

2020-ALES/2: 6 Aralık 2020

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