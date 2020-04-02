ÖSYM 2020 takvimi! YKS ne zaman hangi tarihte gerçekleştirilecek? YKS, YÖKDİL, ALES sınav tarihleri
2019-2020 Eğitim döneminde gerçekleştirilecek olan ÖSYM sınavlarında tarih değişikliği yaşandı. Milyonlarca sınav adayı ÖSYM'nin yeni sınav tarihlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. YKS; KPSS, DGS, MSÜ, YÖKDİL, ALES sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar, sınav tarihlerini öürenmek için sabırsızlanıyor. Peki YKS - KPSS - DGS - MSÜ - YÖKDİL - ALES ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi 2020...
YKS 2020 tarihi Corona virüsü tedbirleri kapsamında ertelendi. Sınav tarihinin ertelendiğini YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı basın açıklamasında duyurdu. Peki, TYT, AYT ve YDT’den oluşan YKS 2020 ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM sınav takvimine göre AYT ve TYT 2020 sınav tarihi…
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020
YKS 2020 NE ZAMAN?
2020-YKS 1. Oturum (TYT): 25 Temmuz 2020
2020-YKS 2. Oturum (AYT): 26 Temmuz 2020
2020-YKS 3. Oturum (YDT): 26 Temmuz 2020
KPSS 2020 NE ZAMAN?
2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
DGS 2020 NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı 2020-DGS: 9 Ağustos 2020
MSÜ 2020 NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
2020-MSÜ: 14 Haziran 2020
YÖKDİL/2 2020 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı2020-YÖKDİL/2: 13 Aralık 2020
ALES 2020 NE ZAMAN?
2020-ALES/1: 16 Ağustos 2020
2020-ALES/2: 6 Aralık 2020