MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ÖSYM 2020 takvimi! YKS ne zaman hangi tarihte gerçekleştirilecek? YKS, YÖKDİL, ALES sınav tarihleri
ABONE OL
02.04.2020 - 20:48 |

ÖSYM 2020 takvimi! YKS ne zaman hangi tarihte gerçekleştirilecek? YKS, YÖKDİL, ALES sınav tarihleri

2019-2020 Eğitim döneminde gerçekleştirilecek olan ÖSYM sınavlarında tarih değişikliği yaşandı. Milyonlarca sınav adayı ÖSYM'nin yeni sınav tarihlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. YKS; KPSS, DGS, MSÜ, YÖKDİL, ALES sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar, sınav tarihlerini öürenmek için sabırsızlanıyor. Peki YKS - KPSS - DGS - MSÜ - YÖKDİL - ALES ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi 2020...

ÖSYM 2020 takvimi! YKS ne zaman hangi tarihte gerçekleştirilecek? YKS, YÖKDİL, ALES sınav tarihleri

YKS 2020 tarihi Corona virüsü tedbirleri kapsamında ertelendi. Sınav tarihinin ertelendiğini YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı basın açıklamasında duyurdu. Peki, TYT, AYT ve YDT’den oluşan YKS 2020 ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM sınav takvimine göre AYT ve TYT 2020 sınav tarihi…

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020

YKS 2020 NE ZAMAN?

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 25 Temmuz 2020

2020-YKS 2. Oturum (AYT): 26 Temmuz 2020

2020-YKS 3. Oturum (YDT): 26 Temmuz 2020

KPSS 2020 NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

DGS 2020 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı 2020-DGS: 9 Ağustos 2020

MSÜ 2020 NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
2020-MSÜ: 14 Haziran 2020

YÖKDİL/2 2020 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı2020-YÖKDİL/2: 13 Aralık 2020

ALES 2020 NE ZAMAN?

2020-ALES/1: 16 Ağustos 2020

2020-ALES/2: 6 Aralık 2020

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyonu aştıDünya genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyonu aştı. Öte yandan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 bin.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Corona virüste Türkiye'de son durum! Can kaybı 356, vaka sayısı 18.135'e yükseldi

Son dakika haberi: Corona virüste Türkiye'de son durum! Can kaybı 356, vaka sayısı 18.135'e yükseldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

2 Nisan Corona virüsten kaç kişi hayatını kaybetti, virüs kaç kişiye bulaştı? (TÜRKİYE CANLI son durum) Vaka, ölüm, test sayıları

2 Nisan Corona virüsten kaç kişi hayatını kaybetti, virüs kaç kişiye bulaştı? (TÜRKİYE CANLI son durum) Vaka, ölüm, test sayıları

Sıradaki Haber