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07.09.2020 - 14:47 |

ÖSYM DGS sonuçlarını açıkladı! 2020 DGS sonuç sorgulama...

DGS 2020 sonuçları açıklandı. Önlisans eğitimini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayları yakından ilgilendiren DGS sınavı 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM sonuç açıklama takvimine göre 9 Eylül olarak duyurulan açıklanma tarihi iki gün öncesinde 7 Eylül tarihinde adayların erişimine açıldı. DGS sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

ÖSYM DGS sonuçlarını açıkladı! 2020 DGS sonuç sorgulama...

2020 DGS sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım sağladğığı ve 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından bugün erişime açıldı. Sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS PUANLARI NASIL HESAPLANDI?

Sınava katılan adayların Sayısal ve Sözel testlerden almış oldukları puanlara Önlisans Başarı puanlarının eklenmesi ile adayların yerleştirmede esas olarak kullanılacak olan DGS puanları hesaplandı.

Sınav sonuç ekranında adaylar Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları, Ön lisans başarı puanı, 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

DGS tercihleri ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından başlayacak. adaylar DGS tercih kılavuzunu inceledikten sonra tercih işlemlerini ÖSYM tarafından belirtilecek olan tarihler içerisinde ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

 

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